Secondo i dati ufficiali dell’Inail, tra gennaio e novembre 2025, in Lazio si registrano 40 denunce di infortunio sul lavoro. La regione si colloca tra le aree con il tasso più alto di incidenti, evidenziando una situazione critica in termini di sicurezza sul lavoro. Questi numeri sottolineano l’importanza di interventi mirati per migliorare le condizioni di tutela e prevenzione nelle attività lavorative.

In base all’ultimo aggiornamento ufficiale fornito dall’Inail, relativo ai dati raccolti da gennaio a novembre 2025, si segnala che “le denunce di infortunio sono state 40.809, con un incremento del 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024”. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dalla Cgil di Roma e del Lazio. “Gli infortuni sul lavoro sono in aumento in tutto il Paese – prosegue la nota – ma il Lazio, ancora una volta, si distingue negativamente, registrando l’incremento più elevato tra tutte le regioni italiane. L’aumento è particolarmente evidente in alcuni settori, dove si riscontra una forte incidenza in specifiche lavorazioni della manifattura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lavoro: Cgil, Lazio maglia nera nel 2025 per infortuni

