Re-Styler quando lo stile diventa una questione di consapevolezza
I Re-Styler over 50 si rimettono in gioco e cambiano il modo di vedere la moda. Non vogliono più esser chiamati boomer e cercano di dimostrare che anche con l’età si può essere moderni, attenti alla qualità e alla sostenibilità. Sono loro a decidere cosa indossare, con un occhio alla memoria e uno alla responsabilità.
Argomenti discussi: Generazione Re-Styler: ecco l’evoluzione dei consumi e della shopping experience.
I Re-Styler del Lazio: l'evoluzione dei consumi degli over50 di Roma e della regioneDa Castel Romano Designer Outlet l’analisi sull’evoluzione dei consumi e della shopping experience su come una parte di popolazione ha reinventato il proprio stile e il rapporto con la moda ... romatoday.it
«Non chiamateli boomer»: così i «Re-Styler» rielaborano lo shoppingLa fascia di acquirenti dai 50 ai 65 anni, nel settore moda, ha reinventato gli acquisti nel segno dello stile, del riuso e del benessere ... roma.corriere.it
