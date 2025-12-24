Il Canettone | quando il Natale diventa una questione di marketing per i cani

Il Canettone è un evento natalizio dedicato ai cani, che unisce tradizione e marketing. Quest’originale iniziativa offre ai proprietari l’opportunità di celebrare il periodo delle feste insieme ai loro amici a quattro zampe, creando un momento di condivisione e cura. In un contesto in cui l’attenzione al benessere animale cresce, il Canettone rappresenta una proposta simpatica e sobria per rendere il Natale speciale anche per i nostri cani.

Amo il mio cane, sono genovese, si chiama "Pesto". Franca, in effetti, quel poco lo vizia, mangia solo robe vomitevoli, puzzolenti e secche. Per una volta vado io nel negozio che spaccia il c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Miao Bau. . Preparativi per il dolce di Natale… e indovinate qual è l’unico già deciso Il CANETTONE. Da Miaobau lo trovi in tutte le varianti: classico con gocce di “finto cioccolato” canettone gastronomico in tre gusti E una selezione di biscottini - facebook.com facebook

