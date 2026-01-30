Online prima puntata di ' Amazing' podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

La prima puntata di 'Amazing', il nuovo podcast di Ama e Adnkronos, è ora disponibile online. In questa serie, si parlerà di idee e pratiche per rendere le città più sostenibili. Gli ascoltatori troveranno consigli concreti e storie di chi si impegna ogni giorno per una vita più rispettosa dell’ambiente. La puntata di debutto mette subito in luce iniziative reali e facilmente applicabili, rispondendo alle domande di chi vuole fare la propria parte.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - È online la prima puntata di 'Amazing-Idee e buone pratiche per una città sostenibile', il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Il primo episodio della serie è dedicata a Ucronia, il centro della rivoluzione digitale che riguarda il ciclo dei rifiuti della Capitale. Un progetto in grado di mappare costantemente tutte le attività di igiene urbana grazie ad un flusso ininterrotto di informazioni e dati. L'ospite del primo episodio è il direttore della divisione ambiente di Ama, Simone Proietti, che dialogherà insieme al vicedirettore dell'Adnkronos Giorgio Rutelli e all'host del podcast, Lorenzo Capezzuoli Ranchi.

