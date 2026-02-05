Rave naufragio di Cutro baby gang di Caivano ecoterroristi coltelli e scontri di Torino | così la destra usa la cronaca per fare decreti

La destra utilizza ancora i fatti di cronaca per spingere i propri decreti. Dopo il naufragio di Cutro, il governo ha varato un decreto specifico contro gli scafisti, mentre altri provvedimenti puntano a reprimere rave, baby gang e atti di vandalismo. La strategia è chiara: usare le notizie di cronaca per giustificare misure più dure.

Il decreto "Rave" contro i raduni illegali e gli imbrattatori di monumenti. Il decreto "Cutro" contro gli scafisti. Quello " Caivano " contro le baby gang. I nuovi reati inseriti nel ddl Sicurezza nel 2025, primo fra tutti la partecipazione a manifestazioni di protesta contro grandi opere (leggi ponte sullo Stretto, ndr). E il pacchetto Sicurezza di questi giorni che, dopo gli episodi di Rogoredo e gli scontri di Torino, prevede lo scudo penale per i poliziotti e il fermo preventivo. In Italia sembra essere tornati indietro di 50 anni. Anzi 52 ne sono passati dal 1974, "uno spartiacque tra due epoche: da quel momento comincia una difficile convivenza tra provvedimenti espansivi e provvedimenti limitativi delle libertà.

