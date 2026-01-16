Recentemente, si è assistito a nuove polemiche linguistiche nel dibattito pubblico italiano. In particolare, alcuni esponenti della sinistra hanno condannato l’uso di termini come

Mai dire maranza. Arriva un’altra crociata lessicale da sinistra che boccia il termine in quanto discriminatorio. Un’altra follia di cui ha deliziato – si fa per dire- Filippo Sensi durante una conferenza stampa al Senato sul tema. Ecco questo il punto: quale tema, come identificarlo, con quale parola circoscrivere un fenomeno che il governo sta cercando di arginare? La sinistra come sempre si appiglia alle parole. Ritiene che modificando il lessico, in automatico faccia scomparire il problema grave che assilla le nostre città. E’ il metodo boldriniano: pensare che declinare al femminile mestieri e professioni risolva i problemi delle donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mai dire “maranza”, l’ultima delirante crociata del Pd: “La destra usa un termina cattivista”. Neanche “baby gang” va bene…

