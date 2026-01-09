Vieteremo la vendita di coltelli ai minori sanzioni ai genitori | l’idea di Meloni contro le baby-gang

Il governo valuta l’introduzione di nuove misure per contrastare la crescente presenza di baby gang, con particolare attenzione alla vendita di coltelli ai minori. Tra le proposte, l’ipotesi di vietare la vendita di armi bianche ai minorenni e sanzionare i genitori in caso di violazioni. Questi interventi mirano a rafforzare la sicurezza nelle comunità e prevenire comportamenti a rischio tra i giovani.

Arriveranno nuovi provvedimenti sulla sicurezza e uno riguarda le baby gang, una situazione “fuori controllo”. Nel giorno del ritorno davanti ai giornalisti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia che uno degli scatti nell’ azione politica del governo durante il 2026 riguarderà la sicurezza e in particolare la violenza minorile. Quest’ultimo ambito, ha annunciato, vedrà il varo di nuove norme, attualmente allo studio, che seguiranno i provvedimenti degli scorsi anni che “cominciano a dare risultati”. A dirlo, sostiene, sono i dati: “Nei primi dieci mesi del 2025 i reati sono calati del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

