Rapinò la tabaccheria in via Dante fuggendo su un mezzo Iren arrestato

Nella giornata del 13 dicembre, un uomo di 40 anni di origine marocchina è stato coinvolto in alcuni reati nella zona di via Dante. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato il sospetto e lo ha trasferito in carcere. L’indagine ha portato all’identificazione del responsabile, che ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

È stato arrestato dalla squadra mobile della polizia e portato in carcere un 40enne di nazionalità marocchina, protagonista, lo scorso 13 dicembre di alcuni reati commessi in via Dante. L’uomo aveva rapinato il titolare di un bar tabacchi di viale Dante. Dopo aver bevuto un caffè, il 40enne si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

