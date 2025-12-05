Modus Operandi | DJ Fede e Jack The Smoker riscrivono le regole del racconto urbano
Con “Modus Operandi”, in uscita il 5 dicembre, DJ Fede torna a mettere ordine nel caos del rap contemporaneo. Non lo fa con provocazioni, né con effetti speciali: lo fa come ha sempre fatto, affidandosi alla solidità della sua visione sonora e scegliendo di collaborare con chi sa dare peso alle parole. Questa volta il complice è Jack The Smoker, un mc che ha sempre trattato la scrittura come un’arma e un laboratorio insieme. Il risultato è un brano che sembra la fotografia nitida della città: veloce, ironica, cinica, lucida. Jack racconta la fast life con quella combinazione di sarcasmo, autocritica e autocelebrazione che negli anni è diventata la sua firma stilistica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
