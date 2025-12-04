Raffica di furti in Lombardia colpite 17 case | ladri arrestati scoperto il loro modus operandi
Due uomini sudamericani arrestati a Como per 17 furti in abitazione: colpivano ville in Lombardia usando auto a noleggio per eludere i controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
rete veneta. . ROMANO D’EZZELINO | RAFFICA DI FURTI IN ABITAZIONI, LA GENTE E’ SPAVENTATA ED ESASPERATA – Colpi in abitazioni. Nessun comune è più al sicuro dagli assalti dei ladri che sono aumentati in maniera esponenziale. La gente é molt - facebook.com Vai su Facebook
Furti a raffica in centro: svaligiata la casa di un ristoratore Vai su X
Raffica di furti in Lombardia, colpite 17 case: ladri arrestati, scoperto il loro modus operandi - Due uomini sudamericani arrestati a Como per 17 furti in abitazione: colpivano ville in Lombardia usando auto a noleggio per eludere i controlli. Riporta virgilio.it
Raffica di furti: incontro pubblico a Valmadrera con carabinieri e polizia locale - Le due amministrazioni comunali organizzano un appuntamento con cittadini e forze dell'ordine per fare il punto sulla sicurezza dopo mesi di razzie ... Come scrive leccotoday.it
Furti d'auto parziali in aumento: Lombardia regione più colpita - Cresce in Italia il fenomeno dei furti parziali di autovetture, che colpisce principalmente le utilitarie ma anche le auto di segmento più elevato. Segnala msn.com
Boom di furti parziali di auto in Italia: quali sono le regioni più colpite - La Lombardia guida la classifica dei furti parziali di auto in Italia, seguita da Lazio e Campania. Segnala tg24.sky.it
Raffica di furti, in poche ore due case svaligiate: torna l'incubo dei ladri, cittadini preoccupati - Dopo le recenti razzie avvenute nella regione, come anche il recente caso della banda poi sgominata nel pordenonese, nella serata di ieri 27 ... Si legge su ildolomiti.it
Raffica di furti: colpiti bar, gioielleria e macelleria. Indagano i carabinieri - Presa di mira dai ladri la gioielleria "L'Orafo Greco" situata su via Roma. Come scrive quotidianodipuglia.it