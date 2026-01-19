Rissa con coltello durante un' attività di spaccio a Como arrestati due uomini già noti alle forze dell' ordine

A Como, durante un'operazione legata allo spaccio di droga, si è verificata una rissa tra due uomini già noti alle forze dell'ordine. L'episodio è degenerato in un'aggressione con un coltello, portando all'arresto dei coinvolti e al sequestro dell'arma. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire i dettagli dell'evento e le eventuali responsabilità.

Due uomini sono stati denunciati per lesioni personali, violenza privata e spaccio di droga al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto sabato mattina a Como. I protagonisti sono un 22enne della Guinea e un 30enne somalo, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che sono stati fermati dopo una lite degenerata in aggressione per motivi legati all’acquisto di sostanze stupefacenti. Due arresti a Como L’episodio si è verificato nella mattinata di sabato in via Regina Teodolinda, nel centro di Como. Gli agenti della Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura sono intervenuti in seguito a una segnalazione che riferiva di una violenta lite tra due cittadini stranieri, uno dei quali armato di coltello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

