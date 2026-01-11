Rapina nel supermercato con bottino da 500 euro | arriva la condanna

Il 6 novembre 2024, a Ceglie Messapica, un uomo è stato condannato in primo grado per una rapina nel supermercato, avvenuta con un complice e con un bottino di circa 500 euro. La vicenda si inserisce nel quadro delle misure di contrasto alla criminalità locale, evidenziando l’importanza di un sistema giudiziario efficiente e giusto.

BRINDISI - Accusato di aver commesso una rapina, il 6 novembre 2024, insieme a un complice in un supermercato a Ceglie Messapica, nei giorni scorsi è arrivata la condanna in primo grado. Al termine del processo celebrato con rito ordinario, il tribunale di Brindisi in composizione collegiale. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

