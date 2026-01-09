Con il volto travisato assaltano la farmacia | bottino mille euro

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, due persone con il volto travisato hanno fatto irruzione nella farmacia Ciato di via Roma ad Arzergrande, sottraendo circa mille euro in prodotti e denaro contante. L’episodio evidenzia come anche strutture sanitarie e farmacie siano vulnerabili a tentativi di furto, richiedendo attenzione e misure di sicurezza più efficaci per prevenire simili incidenti.

