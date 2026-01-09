Con il volto travisato assaltano la farmacia | bottino mille euro

Da padovaoggi.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, due persone con il volto travisato hanno fatto irruzione nella farmacia Ciato di via Roma ad Arzergrande, sottraendo circa mille euro in prodotti e denaro contante. L’episodio evidenzia come anche strutture sanitarie e farmacie siano vulnerabili a tentativi di furto, richiedendo attenzione e misure di sicurezza più efficaci per prevenire simili incidenti.

La malavita non risparmia neppure i presidi sanitari. Nella notte tra l'8 e il 9 gennaio due malviventi hanno fatto irruzione all'interno della farmacia Ciato di via Roma ad Arzergrande. Obiettivo del colpo era il registratore di cassa. In pochi secondi i ladri sono riusciti ad aprirlo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Sfondano con l'auto l'ingresso di una farmacia a Tropea e prelevano le casse: i banditi hanno agito col volto travisato

Leggi anche: Malviventi armati a volto travisato, rubano un'auto, rapinano il Prix e scappano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

volto travisato assaltano farmaciaCon il volto travisato assaltano la farmacia: bottino mille euro - Due malviventi hanno forzato la porta d'ingresso del presidio sanitario, poi si sono concentrati sul registrato ... padovaoggi.it

volto travisato assaltano farmaciaRapinata la farmacia di Grosso, banditi in fuga - Lunedì sera, poco prima della chiusura, un bandito con il volto travisato si è infilato nell’attività e, dopo aver impugnato un cacciavite, ha m ... ilrisveglio-online.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.