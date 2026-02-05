Ranuncolo dei ghiacciai dove cresce e come riconoscere il fiore che non teme il gelo

La natura sorprende ancora, questa volta con il ranuncolo dei ghiacciai. Si tratta di un fiore che cresce in ambienti molto freddi, dove pochi altri vegetali riescono a sopravvivere. Durante le escursioni in alta quota, è possibile riconoscerlo facilmente per le sue piccole dimensioni e il colore vivace, che spicca tra la neve e il ghiaccio. Un vero miracolo di resistenza, capace di sfidare il gelo e prosperare in condizioni estreme.

La natura stupisce e, a volte, ci regala incontri davvero mozzafiato. Tra le meraviglie che possiamo scorgere durante le escursioni più impegnative, troviamo il ranuncolo dei ghiacciai, ed è davvero un piccolo miracolo di resistenza. Il nome scientifico è Ranunculus glacialis e appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae: appare minuto e quasi indifeso, ma in realtà la sua forza è straordinaria. Cos’è il ranuncolo dei ghiacciai. Scopriamo insieme questo protagonista delle vette, che molti chiamano “pianta ballerina” per via del suo aspetto leggero, quasi fosse pronto a spiccare il volo tra le morene: è un’ erbacea perenne che si caratterizza per un portamento strisciante, una scelta dettata dalla necessità di restare al riparo dai venti taglienti delle alte quote. 🔗 Leggi su Dilei.it

