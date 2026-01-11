Spettatori Inter Napoli San Siro non teme il gelo e viaggia verso il sold-out Novità a bordo campo per lo show

Spettatori Inter Napoli, il match di stasera a San Siro si svolge con temperature sotto zero, ma il pubblico è numeroso e presente. La partita, importante per la classifica, attirerà molti tifosi, confermando il ruolo di San Siro come teatro di grandi eventi. Nonostante non si aspetti il record di incasso, l’atmosfera rimarrà di grande rilievo, con novità a bordo campo per rendere l’evento ancora più interessante.

La sfida scudetto di stasera non registrerà il record assoluto di incasso (stabilito nel derby di fine novembre contro il Milan), ma San Siro indosserà comunque l'abito di gala.

