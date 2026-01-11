Corriere dello Sport | Inter-Napoli si teme il gelo Le probabili formazioni

L'incontro tra Inter e Napoli si avvicina, con le previsioni che segnalano temperature rigide e possibili disagi. Sebbene non si aspetti il record di incasso della Serie A, l’evento resta di grande interesse, con le probabili formazioni che potranno influenzare l’esito della partita. Una serata importante per entrambe le squadre, in un contesto di sfida e determinazione.

Non sarà il record assoluto di incasso della Serie A, come accaduto per Inter-Milan a fine novembre, ma Inter-Napoli si prepara comunque a vivere una serata da grandi occasioni. Come racconta Giorgio Coluccia sul Corriere dello Sport, San Siro viaggia spedito verso il tutto esaurito, con le ultime disponibilità ancora acquistabili online e ai botteghini dello stadio, aperti dalle 17.45. Il freddo non fermerà il pubblico: durante la gara il termometro scenderà sotto lo zero, ma l'atmosfera sugli spalti sarà tutt'altro che glaciale.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex di Inter-Napoli Goran Pandev ha parlato della sfida ma non solo Il duello tra bomber: “Lautaro o Hojlund Assolutamente Lautaro, è il giocatore più forte del campionato, nel momento migliore della sua carriera”. - facebook.com facebook

