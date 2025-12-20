Le forze armate americane hanno dato il via all’operazione “Occhio di falco” in Siria, colpendo oltre 70 obiettivi dello Stato islamico. Parliamo di un’azione coordinata che il presidente Donald Trump ha definito una “ritorsione molto seria”, dopo l’attacco avvenuto la settimana scorsa a Palmira in cui sono stati uccisi tre cittadini americani. Secondo Washington, l’offensiva era stata compiuta da un solo militante dell’Isis. Come ha riferito un funzionario dell’amministrazione Trump ad Axios, gli Usa hanno informato Israele in anticipo dei raid. Gli Usa bombardano 70 obiettivi dell’Isis in Siria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Raid nella notte in Siria: gli Usa colpiscono 70 obiettivi legati all’Isis. Trump: chi ci attacca verrà colpito

Leggi anche: Siria, Usa colpiscono oltre 70 obiettivi Isis. Trump: “Ritorsione molto seria”

Leggi anche: Siria, gli Usa attaccano: “Colpiti oltre 70 obiettivi Isis”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Attacchi Usa in Siria, colpiti 70 obiettivi dell’Isis: 5 morti; Usa: “Colpiti 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria”; Attacchi aerei Usa in Siria: colpite decine di strutture legate allo Stato islamico; Siria, raid Usa contro l’Isis: operazione 'Occhio di falco' dopo l’attacco di Palmira.

Raid Usa in Siria contro l’Isis: l’operazione dopo l’attacco di Palmira e la morte di tre americani - Gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione Hawkeye Strike contro lo Stato islamico in Siria, colpendo oltre 70 obiettivi (cinque i morti) ... fanpage.it