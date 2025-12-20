Raid nella notte in Siria | gli Usa colpiscono 70 obiettivi legati all’Isis Trump | chi ci attacca verrà colpito
Le forze armate americane hanno dato il via all’operazione “Occhio di falco” in Siria, colpendo oltre 70 obiettivi dello Stato islamico. Parliamo di un’azione coordinata che il presidente Donald Trump ha definito una “ritorsione molto seria”, dopo l’attacco avvenuto la settimana scorsa a Palmira in cui sono stati uccisi tre cittadini americani. Secondo Washington, l’offensiva era stata compiuta da un solo militante dell’Isis. Come ha riferito un funzionario dell’amministrazione Trump ad Axios, gli Usa hanno informato Israele in anticipo dei raid. Gli Usa bombardano 70 obiettivi dell’Isis in Siria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
