Firenze | cade in Arno al ponte alle Grazie ragazza soccorsa e portata in ospedale

Oggi a Firenze, nel pomeriggio, una ragazza è caduta nel fiume Arno presso il ponte alle Grazie. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per il soccorso e il recupero, trasportandola successivamente in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 13, nel tratto del fiume tra Lungarno Serristori e il ponte alle Grazie. La vicenda è stata gestita con tempestività dalle autorità locali.

FIRENZE – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 16 gennaio 2026 poco dopo le 13 a Firenze nel tratto del fiume Arno in corrispondenza del ponte alle Grazie con Lungarno Serristori, per il soccorso e recupero di una ragazza caduta in acqua. Sul posto inviata una squadra, il nucleo sommozzatori e il mezzo nautico. I vigili del fuoco e il personale sanitario hanno raggiunto la giovane sull'argine sinistro. Dopo averla stabilizzata, è stata portata fino all'ambulanza per il trasporto in ospedale.

