Firenze | cade in Arno al ponte alle Grazie ragazza soccorsa e portata in ospedale

Da firenzepost.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Firenze, nel pomeriggio, una ragazza è caduta nel fiume Arno presso il ponte alle Grazie. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per il soccorso e il recupero, trasportandola successivamente in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 13, nel tratto del fiume tra Lungarno Serristori e il ponte alle Grazie. La vicenda è stata gestita con tempestività dalle autorità locali.

FIRENZE – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 16 gennaio 2026 poco dopo le 13 a Firenze nel tratto del fiume Arno in corrispondenza del ponte alle Grazie con Lungarno Serristori, per il soccorso e recupero di una ragazza caduta in acqua. Sul posto inviata una squadra, il nucleo sommozzatori e il mezzo nautico. I vigili del fuoco e il personale sanitario hanno raggiunto la giovane sull’argine sinistro. Dopo averla stabilizzata, è stata portata fino all’ambulanza per il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze cade in arno al ponte alle grazie ragazza soccorsa e portata in ospedale

© Firenzepost.it - Firenze: cade in Arno al ponte alle Grazie, ragazza soccorsa e portata in ospedale

Leggi anche: Firenze: cade in Arno dal ponte alla Carraia. Salvato dai vigili del fuoco (Foto)

Leggi anche: Incidente vicino al passaggio a livello, auto si ribalta: ragazza portata in ospedale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Firenze, cade in Arno da Ponte alla Carraia: intervento dei vigili del fuoco; Cade in Arno dal ponte alla Carraia: tratto in salvo dai vigili del fuoco; Firenze: cade in Arno dal ponte alla Carraia. Salvato dai vigili del fuoco (Foto); Cade dal ponte e finisce in Arno.

firenze cade arno ponteRagazza cade in Arno, recuperata con i sommozzatori e trasportata in ospedale - 10 all'altezza di Ponte alle Grazie, in corrispondenza con Lungarno Serristori, i Vigili del Fuoco sono intervenut ... 055firenze.it

firenze cade arno ponteUomo cade in Arno a Firenze, soccorso dai vigili del fuoco - Un intervento di soccorso è stato effettuato nel pomeriggio dai vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, nel tratto dell’Arno all’altezza ... gonews.it

firenze cade arno ponteFirenze, cade in Arno da Ponte alla Carraia: intervento dei vigili del fuoco - I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questo pomeriggio, martedì 13 gennaio, verso le ore 15. 055firenze.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.