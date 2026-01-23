Un defibrillatore alla scuola di via Lanciano il dono del Kiwanis Club Chieti Theate e della Toto Holding

Il Kiwanis Club Chieti Theate e Toto Holding hanno donato un defibrillatore alla scuola primaria “Via Lanciano” di Chieti. L’iniziativa, avvenuta venerdì 23 gennaio, sottolinea l’impegno delle organizzazioni per la promozione della sicurezza e della tutela della salute degli studenti. La donazione mira a garantire un ambiente scolastico più sicuro, rafforzando la preparazione e la sensibilità su temi di immediata rilevanza sanitaria.

Nella mattinata di venerdì 23 gennaio, una delegazione del Kiwanis Club Chieti Theate ha donato un defibrillatore alla scuola primaria “Via Lanciano” di Chieti, a testimonianza dell’impegno del club per la tutela della salute e della sicurezza degli alunni.La delegazione, composta dal presidente.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Nuovi giochi alla scuola materna parrocchiale di Borgonovo, il dono del Rotary Club Val Tidone Leggi anche: Pronto un nuovo defibrillatore . Il dono dei Lions alla parrocchia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Donato un nuovo defibrillatore alla scuola Di Stefano di Bussi per attivare una postazione salvavita; Installati cinque nuovi defibrillatori automatici sul territorio comunale; Donato un nuovo defibrillatore alla scuola 'Di Stefano' di Bussi per attivare una postazione salvavita; Nuovo defibrillatore a scuola: corso per i bambini di Castelvetro. Un defibrillatore alla scuola di via Lanciano, il dono del Kiwanis Club Chieti Theate e della Toto HoldingLa società ha finanziato l'acquisto del dispositivo salvavita, consegnato alla dirigente dell'istituto comprensivo 3 Michelangeli ... chietitoday.it Donato un nuovo defibrillatore alla scuola Di Stefano di Bussi per attivare una postazione salvavitaIl dispositivo, destinato in particolare alla protezione dei ragazzi e del personale scolastico, rappresenta un importante strumento di prevenzione e un presidio salvavita ... ilpescara.it BUSSOLENO, IL DEFIBRILLATORE DELLA SCUOLA TRASFERITO ALL’ESTERNO: LO POTRANNO USARE TUTTI https://www.valsusaoggi.it/bussoleno-il-defibrillatore-della-scuola-trasferito-allesterno-lo-potranno-usare-tutti/ #bussoleno #defibrillatore #scu - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.