Quirinale sollecita chiarimenti sul fermo preventivo | il pacchetto sicurezza in discussione

Tre giorni dopo la presentazione del pacchetto sicurezza, il Quirinale chiede chiarimenti sul fermo preventivo. Il governo si trova ora a dover rispondere alle richieste di spiegazioni, mentre il testo, che punta a rafforzare le misure di sicurezza pubblica, soprattutto durante le manifestazioni, continua a sollevare dubbi e tensioni.

**** Sono passati tre giorni dalla presentazione del pacchetto sicurezza, un documento che prevede misure di rafforzamento della sicurezza pubblica, soprattutto in ambito manifestazioni. Ma proprio la norma del «fermo preventivo» – un meccanismo che permette di accompagnare una persona in un ufficio e tenerla per non più di dodici ore – sta suscitando preoccupazioni all’interno del Quirinale. E non a caso: la proposta, sebbene intenda garantire un controllo efficace in situazioni di rischio, è stata vista come potenzialmente eccessiva o poco precisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

