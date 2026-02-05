Qui Como Lahdo un baby talento svedese l’ultima scommessa di Fabregas

Adrian Lahdo, il giovane talento svedese, è arrivato a Como come unico acquisto di questa sessione di mercato invernale. La società aveva confermato più volte che non avrebbe fatto mosse se non fosse saltata fuori una buona occasione. Alla fine, il club ha deciso di puntare su Lahdo, sperando che possa portare nuove energie alla squadra.

Adrian Lahdo è l’unico acquisto del Como, durante la sessione di mercato invernale. Il presidente Suwarso e l’allenatore Fabregas, hanno più volte ripetuto, che solo in caso di qualche grossa occasione la società si sarebbe mossa. Il 18enne Lahdo è stato preso alla riguardevole cifra di 10 milioni, ma è stata un’asta al rialzo fra il lariani e il Chelsea, per il talento svedese. La trattativa con il ragazzo si è conclusa sul filo di lana, con contratto depositato, cinque minuti dalla chiusura del mercato, con l’ Hammarby, squadra della serie A svedese. Il centrocampista proviene da una famiglia con il calcio nel sangue: il fratello Maykel di proprietà del Az Alkmar, stessa squadra da dove proveniva Addai, gioca in prestito nel Brondby e il papà Johnny è stato un calciatore della nazionale libanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Como ha fatto l’ultimo acquisto proprio all’ultimo momento di questa sessione di mercato.

Il Como ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Adrian Lahdo, giovane centrocampista svedese di 18 anni.

