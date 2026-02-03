Calciomercato Como ufficiale l’arrivo del giovane talento Lahdo | il comunicato del club

Il Como ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Adrian Lahdo, giovane centrocampista svedese di 18 anni. Il club biancoblu ha firmato con lui un contratto fino al 2031, portando così un nuovo talento in rosa. Lahdo arriva dall’Hammarby IF e si unisce alla squadra con l’obiettivo di crescere e contribuire al progetto del Como.

