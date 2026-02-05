La squadra di danza sportiva dell’Asd Ideal Ballet di Prato si fa notare alla ‘National Selection’. Le ballerine pratesi hanno ottenuto ottimi risultati, puntando a conquistare un posto in nazionale per i prossimi campionati europei e mondiali. La competizione, molto importante, ha messo in luce il talento e la determinazione delle giovani atlete.

Asd Ideal Ballet protagonista alla ‘National Selection’. Ottimi risultati per le ballerine pratesi di disco dance all’importante competizione valida per individuare gli atleti che faranno parte della nazionale italiana di danza sportiva in occasione dei prossimi campionati europei e mondiali. Partiamo dal risultato più eclatante. Nella categoria 21 anni e oltre Solo Femminile, classe internazionale, Martina Quattrini ha conquistato il primo posto finale, ottenendo anche la prestigiosa nomina di ambasciatrice della Cibs: sarà quindi la giovane pratese a rappresentare l’Italia nelle prossime competizioni internazionali (c’è anche il quarto posto di Siria Cioffi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattrini, che ballo. Il simbolo tricolore

Approfondimenti su Ideal Ballet

A Reggio Emilia, il passaggio della Fiamma Olimpica ha attirato numerosi cittadini in occasione della 32esima tappa del suo percorso in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ideal Ballet

Argomenti discussi: Quattrini, che ballo. Il simbolo tricolore.

Quattrini, che ballo. Il simbolo tricoloreAsd Ideal Ballet protagonista alla ‘National Selection’. Ottimi risultati per le ballerine pratesi di disco dance all’importante competizione valida ... lanazione.it

Paola Quattrini: «Fui la Shirley Temple italiana ma non mi sentivo amata da papà. Mi sono fatta tremila punturine alle labbra, alle ragazze dico: non fatelo mai»«Quando sono nata — racconta Paola Quattrini —, mio padre Remo scrisse sulla porta di casa: Che fregatura! È nata la quarta femmina!. E firmò: il povero ... corriere.it

Santuario HeartLand ODV. . Enrico Rizzi le ragazze ora hanno anche la pista da ballo per ballare Grazie facebook