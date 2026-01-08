Fiamma olimpica a Reggio Emilia | un Tricolore di 32 metri saluta il simbolo olimpico Video

A Reggio Emilia, il passaggio della Fiamma Olimpica ha attirato numerosi cittadini in occasione della 32esima tappa del suo percorso in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un tricolore di 32 metri ha accompagnato simbolicamente il simbolo olimpico, sottolineando l’importanza dell’evento e il coinvolgimento della comunità locale. La cerimonia si inserisce nel percorso di avvicinamento alle prossime Olimpiadi, promuovendo i valori di unità e sportività.

Reggio Emilia, 8 gennaio 2026 – Bagno di folla nel reggiano per la 32esima tappa del viaggio della Fiamma Olimpica in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La Fiamma olimpica a Reggio Emilia: il video Partita da Maranello, la torcia ha toccato anche Sestola, Fiorano, Sassuolo e Modena (video), prima di arrivare nella Città del Tricolore intorno alle 15,25 per poi concludere la sua corsa odierna a Parma in serata. Ad accogliere nella piazza centrale la Fiamma c'erano i bambini delle scuole elementari, gli atleti delle squadre giovanili della provincia e il campione olimpico di sci Giuliano Razzoli, oltre a 32 alpini che reggevano una bandiera tricolore lunga 26 metri.

