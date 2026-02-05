A Vieste il ‘Concerto per la Giornata del Malato’ con il quartetto d’archi Melos Aureum

Mercoledì sera a Vieste si terrà la terza edizione del ‘Concerto per la Giornata del Malato’ all’auditorium ‘Falcone-Borsellino’. Il quartetto d’archi Melos Aureum suonerà alle 19.30, con il titolo ‘Il Suono che Cura – Al di là del Bene e del Male’. La serata si presenta come un appuntamento importante per la comunità, che si riunisce per ascoltare musica e ricordare chi sta affrontando momenti difficili.

Mercoledì 11 febbraio alle 19.30, l'auditorium 'Falcone-Borsellino' di Vieste ospiterà la terza edizione del 'Concerto per la Giornata del Malato' dal titolo 'Il Suono che Cura – Al di là del Bene e del Male'. L'evento si inserisce nella stagione concertistica 2026 dell'associazione culturale.

