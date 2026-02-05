Quanti caffè al giorno? Rischi e benefici ecco la dose massima

A Milano si è svolto ieri un dibattito sul caffè, tra chi ne esalta i benefici e chi mette in guardia dai rischi. La città è tra le prime in Italia per consumo, con circa 800 milioni di tazzine all’anno. La discussione si è concentrata sulla quantità giusta da bere ogni giorno e sui possibili effetti sulla salute. Un tema che interessa milioni di italiani, tra il piacere di una buona tazza e le preoccupazioni sulla salute.

(Adnkronos) – Il caffè fa bene o male alla salute? La domanda ha ispirato un 'processo' simbolico celebrato ieri alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, città dove secondo le stime si bevono ogni anno 800 milioni di tazzine su un totale di 35 miliardi in Italia. Solo in serata l'esito del dibattimento: caffè assolto, ma con un limite massimo di 3 al giorno. Il 'processo al caffè', promosso dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri (OmceoMi), è stato presieduto dal presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, dopo un'introduzione storica di Elio Franzini, ordinario di Estetica all'università Statale del capoluogo lombardo.

