Siamo ormai a metà del mese di novembre, e molti stanno già pensando alle festività natalizie; per chi intende programmare le proprie ferie nel mese di dicembre è importante cominciare a pensare ai giorni di riposo che spettano nel periodo invernale e fare qualche conto, valutando se chiedere o meno dei giorni. Quest'anno il calendario è favorevole, perché offre degli incastri strategici. Prima di tutto è bene ricordare che per legge il datore di lavoro deve garantire a ciascun dipendente un tot giorni di ferie entro la fine dell'anno, pur avendo comunque l'ultima parola sulla questione. Ne consegue, dunque, che quelche giorno di riposo deve essere concesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferie di dicembre, quanti giorni spettano? Ecco quanti conviene prenderne