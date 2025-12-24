Quanti minuti bisognerebbe camminare al giorno per aumentare la longevità

Secondo un nuovo studio, una sola passeggiata lunga al giorno avrebbe maggiori benefici rispetto a più passeggiate brevi quotidiane.

Quanti minuti al giorno bisognerebbe camminare per allungare la vita di 11 anni - Trascorriamo molto tempo seduti, ci muoviamo poco, non facciamo abbastanza attività fisica e tutto questo ha un impatto negativo; incide anche ... fanpage.it

Non è importante quanti passi fare, ma quanto tempo camminare. La rivelazione in uno studio - Il rischio, nel caso di malattie cardiovascolari, è stato rilevato come più pronunciato: coloro che accumulavano la maggior parte dei loro passi in meno di 5 minuti avevano un rischio cumulativo di ... ilmessaggero.it

