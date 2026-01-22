Quando rientrano Calhanoglu e Dumfries | le partite cerchiate di rosso

Calhanoglu e Dumfries sono prossimi al rientro in campo, segnando un passo importante per l’Inter. Dall’infermeria arrivano notizie positive, indicando che i due giocatori chiave stanno tornando a disposizione della squadra. Questa ripresa potrebbe influire significativamente sulle prossime partite, offrendo all’Inter maggiori soluzioni e rafforzando le possibilità di ottenere risultati favorevoli.

Quando rientrano Calhanoglu e Dumfries. In casa Inter arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria. I due grandi assenti delle ultime settimane stanno infatti lavorando per accorciare i tempi di rientro e tornare a disposizione di Cristian Chivu nel momento decisivo della stagione. Quando rientrano Calhanoglu e Dumfries: le date. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Hakan Calhanoglu potrebbe rivedersi in campo già a inizio febbraio. Il centrocampista turco punta a rientrare per la sfida di Coppa Italia del 4 febbraio contro il Torino oppure, in alternativa, nel match di campionato contro il Sassuolo nel weekend successivo.

