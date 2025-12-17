Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa in Val d’Isere 2025 | n di pettorale orario preciso tv
Domani, mercoledì 10 dicembre alle 11, scatta la prima prova di discesa femminile di Val d’Isère, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Nove le azzurre in gara, pronte a sfidarsi sulla celebre pista francese. La stagione sciistica si apre con grande attesa, e tra loro spicca il debutto di Sofia Goggia, pronta a dare il massimo.
Saranno ben nove le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, mercoledì 10 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 54 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.13.00: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dal 6 al 15, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. Per la prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata, e la diretta streaming non sarà disponibile, invece la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
