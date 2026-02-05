Quando parte Federica Brignone prima prova discesa Cortina 2026 | orario esatto n di pettorale tv

Venerdì 6 febbraio, Federica Brignone si prepara a scendere in pista a Cortina per la prima prova di discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2026. La piemontese affronterà la gara con il pettorale numero 5, alle 9:30 del mattino, in diretta su Rai. In serata, invece, avrà un ruolo da protagonista come portabandiera dell’Italia alla Cerimonia di apertura, che si svolgerà nella Perla delle Dolomiti. La giornata si preannuncia intensa e ricca di emozioni per la campionessa

Venerdì 6 febbraio si preannuncia particolarmente impegnativo per Federica Brignone: in mattinata si cimenterà nella prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e in serata ricoprirà l’onorevole ruolo di portabandiera dell’Italia in occasione della Cerimonia d’Apertura nella Perla delle Dolomiti. Inizierà così il cammino della fuoriclasse valdostana in questa rassegna a cinque cerchi, a cui si presenta dopo il brutto infortunio rimediato ad aprile. La prima prova era prevista giovedì 5 febbraio, ma è stata cancellata a causa di una fitta nevicata e così ci si riproverà nuovamente in vista della gara che assegnerà le medaglie domenica 8 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

