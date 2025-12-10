Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa a St Moritz | orario esatto n di pettorale tv
Oggi si svolge a St. Moritz la prima prova di discesa femminile valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Undici atlete italiane, tra cui Sofia Goggia, si preparano a scendere in pista alle ore 11, con il pettorale e la copertura televisiva da seguire attentamente.
Saranno ben undici le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, mercoledì 10 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 76 le atlete al via, con 20 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 11.20.30: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dal 6 al 15, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Accademia Santa Sofia, stagione concertistica con 14 appuntamenti: si parte con Ron
Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Soelden 2025: orario preciso, n. di pettorale, tv, streaming
Quando parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Soelden 2025: orario esatto, n. di pettorale, canale tv
Fabrizio Labanti. . Sofia, #Alopecia Femminile Androgenetica nella parte superiore della testa. Condizione che la disturba e che vive come un #malessere giornaliero ogni volta che si guarda allo specchio o si acconcia i #capelli. Ha deciso di cambiare la sua - facebook.com Vai su Facebook
A che ora parte Sofia Goggia oggi nel secondo gigante di Tremblant: programma preciso, n. di pettorale, tv - Sofia Goggia è pronta per una nuova sfida tra le porte larghe, sulle nevi di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ... Da oasport.it
Corriere dello Sport: “Mou vota Napoli. Conte rilancia” napolipiu.com
Dopo 15 anni, finalmente Detroit ha la sua statua di bronzo (ispirata a un noto personaggio cinematografico) screenworld.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
La Albanese ci attacca. "Vittima di killeraggio" ilgiornale.it
Studentessa denuncia: “Stuprata all'uscita della metro B1” iltempo.it
La democratica Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami linkiesta.it