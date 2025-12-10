Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa a St Moritz | orario esatto n di pettorale tv

Oggi si svolge a St. Moritz la prima prova di discesa femminile valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Undici atlete italiane, tra cui Sofia Goggia, si preparano a scendere in pista alle ore 11, con il pettorale e la copertura televisiva da seguire attentamente.

Saranno ben undici le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, mercoledì 10 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 76 le atlete al via, con 20 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 11.20.30: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dal 6 al 15, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. 🔗 Leggi su Oasport.it