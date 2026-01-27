Quando parte Federica Brignone a Crans Montana 2026, sarà possibile seguire la sua prima discesa in diretta. La sciatrice valdostana, dopo quasi dieci mesi, torna in gara in una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, tra orari, pettorali e copertura televisiva. Un appuntamento importante per gli appassionati che seguono il suo percorso di recupero e ritorno alle competizioni.

Federica Brignone torna a cimentarsi nella velocità pura a distanza di quasi dieci mesi dall’ultima volta: superato il terribile infortunio occorso a inizio aprile e tornata in gara lo scorso 20 gennaio in occasione del gigante di Kronplatz, la fuoriclasse valdostana ha deciso di prendere parte alla tappa della Coppa del Mondo di sci alpino che si disputerà a Crans Montana, proponendo una discesa libera e un superG tra il 30 e il 31 gennaio. L’avventura dell’azzurra sulle nevi della località svizzera inizierà mercoledì 28 gennaio (ore 10.30), quando andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

