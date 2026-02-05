Quando lo sci alpino oggi in tv | orario seconda prova discesa Bormio pettorali streaming

Questa mattina a Bormio si tiene la seconda prova della discesa maschile di sci alpino, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento si svolge senza intoppi, con gli atleti pronti a scendere in pista e gli appassionati che seguono tutto in diretta streaming. Gli spettatori italiani potranno seguire la gara a partire dalle ore stabilite, mentre sui social si moltiplicano i commenti e le previsioni sui favoriti.

Si entra sempre più nel vivo del programma dello sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata odierna, infatti, in teoria avremmo dovuto vedere in scena ben due prove di discesa, sia per il comparto femminile, sia per il comparto maschile. In entrambi i casi gli specialisti della velocità dovevano essere in azione alle ore 11.30 perchè, giova ricordarlo, le piste saranno differenti in questa edizione dei Giochi Olimpici. Gli uomini effettivamente saranno di scena sulla “Stelvio” di Bormio, mentre le donne dovranno ancora attendere per entrare in azione sulla “Olympia delle Tofane” dato che la prima prova è stata cancellata per la forte nevicata che si è abbattuta su Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Bormio Discesa

Ultime notizie su Bormio Discesa

BORMIO HOST CITY GIOCHI OLIMPICI 2026 Bormio ospiterà le gare di sci alpino maschile e sci alpinismo durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio, sulla storica pista Stelvio. Le competizioni principali si c facebook