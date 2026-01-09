Quando lo sci alpino oggi in tv | orario seconda prova discesa Zauchensee startlist streaming
Oggi in tv si tiene la seconda prova di discesa femminile a Zauchensee. L’evento permette alle atlete di affinare le linee di gara e di prepararsi al meglio per la competizione di domani. Di seguito gli orari, la startlist e le informazioni sullo streaming per seguire l’appuntamento in diretta.
È l’ultima occasione per individuare le linee da seguire nella gara di domani e ricevere le indicazioni utili a completare il fondamentale lavoro sui materiali. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista a Zauchensee per la seconda prova cronometrata della discesa libera, training che inizierà alle 11:30. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.30 La prova disputata ieri, l’inizio è stato rimandato di un’ora rispetto al previsto per le avverse condizioni meteorologiche e la partenza è stata abbassata al via del SuperG, ha visto molte atlete di punta scegliere di non spingere al massimo e accontentarsi di controllare per iniziare a prendere confidenza con il tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it
