Quando lo sci alpino oggi in tv | orario seconda prova discesa Kitzbuehel startlist streaming

Oggi torna in scena lo sci alpino a Kitzbuehel, Austria, con la seconda prova della discesa libera. Ecco gli orari di inizio, la startlist e le modalità di streaming per seguire l’evento in tempo reale. La competizione rappresenta un momento importante della Coppa del Mondo 2026, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le emozioni della gara.

Si entra ufficialmente nel vivo della settimana di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Dopo la prima prova della discesa disputata ieri, infatti, oggi si andrà a replicare a partire dalle ore 11.30. I protagonisti della velocità studieranno nuovamente le linee della mitologica “Streif”, la pista più difficile e affascinante del mondo. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Nella prima prova disputata ieri ancora una volta la migliore prestazione è stata fissata da Giovanni Franzoni, reduce da un ottimo fine settimana in quel di Wengen. 🔗 Leggi su Oasport.it

