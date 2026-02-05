Quando il fedelissimo di Hannoun ringraziava l’Italia | Ci lascia liberi

Ryad Albustanji, noto sostenitore di Hamas, ha ringraziato l’Italia per avergli concesso libertà. Durante una dichiarazione pubblica, ha detto che si sente lasciato libero di agire e si è mostrato grato alle autorità italiane, senza nascondere la sua soddisfazione. La sua presenza in Italia continua a sollevare dubbi sulle misure di sicurezza adottate nel paese.

Ryad Albustanji, estremista di Hamas, elogiava le autorità per il fatto di disinteressarsi di lui. Ryad Albustanji. Il nome può dire poco. Ma la sua foto, invece, parla chiaro. Si tratta del braccio destro di Hannoun, quel barbuto immortalato con il lanciarazzi Rpg in mano e il ghigno fiero, circondato da un gruppo di jihadisti dell'ala militare di Hamas. Ecco, parliamo di lui. Albustanj i – che ora è in carcere, accusato di essere un membro di Hamas, come Hannoun – è stato per anni il vero motore dell'associazione benefica a sostegno del popolo palestinese (Abspp). Possiamo svelarvi che, prima di finire dietro le sbarre, la sua vita è stata costellata di episodi che indicavano già una chiara radicalizzazione.

