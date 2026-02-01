Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio Quando parlando di fede e social ci aveva detto | Il corpo è importante quanto l’anima

Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio. La sua scelta ha sorpreso molti, anche perché negli ultimi tempi aveva parlato di fede e social, affermando che «Il corpo è importante quanto l’anima». Intanto, sui social continua a postare foto e video, attirando migliaia di follower e dimostrando di essere molto attento al look, proprio come un influencer.

**Ripubblichiamo quest'articolo, uscito sul numero 42 di Vanity Fair in edicola fino al 14 ottobre 2025, dopo la decisione di Alberto Ravagnani di lasciare il sacerdozio. ** Mentre in Vaticano si attendevano con trepidazione i risultati di altre ben più storiche elezioni, quelle del Conclave che avrebbe portato sul soglio pontificio Leone XIV, la rete incoronava il religioso brasiliano come – cito – «il prete che ha stregato i social», «il sacerdote che ha fatto impazzire l’Italia» e persino «Don Fascino» (suggerisco peraltro di registrare il copyright: funziona!). Per amor di cronaca, nel singolare contest in bilico tra sacro e profano s’è giocato fino all’ultimo la medaglia d’oro anche il messicano Padre Heriberto García Arias, studente della Pontificia Università della Santa Croce, imbattibile su TikTok con quasi due milioni di fedeli al seguito, conquistati con pillole di prediche declamate con voce profonda e teatrale, ma forse anche grazie agli occhi verdi incorniciati da ciglia chilometriche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Quando, parlando di fede e social, ci aveva detto: «Il corpo è importante quanto l’anima» Approfondimenti su Don Alberto Ravagnani Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: la nota del Vicario dell’Arcidiocesi di Milano Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio. Don Alberto Ravagnani, perché il prete influencer lascia il sacerdozio Don Alberto Ravagnani, noto come il prete influencer con oltre mezzo milione di follower, ha deciso di lasciare il sacerdozio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Don Alberto Ravagnani Argomenti discussi: Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: il prete influencer pubblica un libro sulla scelta; Il prete influencer don Ravagnani lascia il sacerdozio. Diocesi: Occasione di preghiera; La diocesi di Milano: Don Ravagnani ha deciso di sospendere il suo ministero presbiterale; Diocesi: Milano, don Alberto Ravagnani sospende il ministero presbiterale. Mons. Agnesi (vicario generale), occasione di preghiera. Don Alberto Ravagnani, perché il prete influencer lascia il sacerdozioDon Alberto Ravagnani, il famoso «prete influencer» da oltre mezzo milione di follower, ha lasciato il sacerdozio tra lo sgomento dei ... iltempo.it Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Il caso del prete influencer che divide la ChiesaDon Alberto Ravagnani non è più un sacerdote. La conferma ufficiale arriva dall’Arcidiocesi di Milano, che in una nota firmata dal vicario generale monsignor ... ilgazzettino.it Alberto Ravagnani, 32 anni, era uno dei preti più noti dei social. Ora ha deciso di abbandonare il sacerdozio - facebook.com facebook "Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di vicario parrocchiale e di collaboratore della pastorale giovanile di x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.