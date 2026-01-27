In un contesto di riorganizzazione, il comandante Bovino lascia Minneapolis, mentre l'amministrazione Trump riduce la presenza federale in città, in seguito a una nuova sparatoria mortale. La notizia riflette i cambiamenti in corso nelle operazioni di controllo dell'immigrazione e le conseguenze di recenti eventi.

Secondo una fonte vicina alla vicenda, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino dovrebbe lasciare Minneapolis nella giornata di oggi, mentre l'amministrazione Trump sta riorganizzando la direzione delle sue operazioni di controllo dell'immigrazione e sta riducendo la presenza federale dopo una seconda sparatoria mortale da parte di agenti federali.Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver affidato la missione al suo 'zar di frontierà, Tom Homan, con Homan che riferirà direttamente alla Casa Bianca, dopo che Bovino è stato condannato per aver affermato che l'uomo ucciso, Alex Pretti, stava pianificando di "massacrare" gli agenti delle forze dell'ordine, un'affermazione che le autorità non hanno corroborato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump frena su Minneapolis: il comandante della Border Patrol Bovino lascia la città: in arrivo il fedelissimo Homan

In un contesto di cambiamenti, il capo della Border Patrol Bovino lascia Minneapolis per tornare in California.

La decisione della Casa Bianca di ritirare Gregory Bovino da Minneapolis segna un cambiamento nelle politiche di sicurezza e immigrazione.

