Qualiano cade albero su via Ripuaria | strada interrotta

Un albero si è abbattuto questa mattina su Via Ripuaria a Qualiano, bloccando la strada. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e la polizia locale, che stanno lavorando per rimuovere i rami e riaprire la strada nel più breve tempo possibile. Nessuno è rimasto ferito.

Cade albero su Via Ripuaria a Qualiano sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco, impegnati nella rimozione. Strada chiusa. Strada interrotta a Via Ripuaria a causa della caduta di un albero. Interrotto rapidamente il traffico e deviato per sicurezza. Sul posto la Polizia Locale di Qualiano e il personale dei Vigili del Fuoco, impegnati nell'operazione di rimozione. A cadere uno dei pini secchi che si ergeva dal ciglio dell'Alveo dei Camaldoli. Si consiglia di prendere percorsi alternativi. Per evitare di dover invertire la marcia.

