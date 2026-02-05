Qualiano alberi crollati sulla carreggiata | via Ripuaria chiusa al traffico

Questa mattina, via Ripuaria a Qualiano resta chiusa al traffico. Due alberi sono caduti sulla strada durante la notte, a causa delle forti piogge e del vento. La carreggiata centrale è ostruita e la circolazione è bloccata in entrambe le direzioni, creando disagi per chi deve passare da quella zona vicino al Ponte di Surriento. Le autorità stanno intervenendo per rimuovere i rami e ripristinare la situazione.

Via Ripuaria chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. A causa delle forti piogge e del vento di questa notte, diversi alberi sarebbero caduti sulla carreggiata centrale mandando in tilt la circolazione stradale a ridosso del Ponte di Surriento di Qualiano. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono sopraggiunti ancora gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano guidati dal comandante Gaetano Cerasuolo. Le limitazioni al traffico proseguiranno fino alla rimozione degli arbusti. Via Ripuaria è un'asse di collegamento fondamentale tra l'area nord e la fascia costiera.

