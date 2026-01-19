via autostrada al via il cantiere sulla carreggiata e a campagnola limitazioni al traffico

Da lunedì 19 gennaio, iniziano i lavori sulla carreggiata di via Autostrada, con interventi di eliminazione e rifacimento dello spartitraffico. La modifica fa parte del progetto di trasformazione della strada in un ampio viale alberato che collega alla città. Durante i lavori, sono previste limitazioni al traffico, in particolare nella zona di Campagnola, per garantire la sicurezza e il progresso delle operazioni.

VIABILITA’. Cominciano lunedì 19 gennaio le operazioni sul centro della carreggiata per l’eliminazione e il rifacimento dello spartitraffico, primo vero tassello della trasformazione di via Autostrada in un nuovo grande viale alberato di accesso alla città. La giornata di lunedì 19 gennaio sarà il vero banco di prova per capire quanto la presenza del cantiere nel mezzo della strada impatterà sul traffico. Gli operai hanno ristretto la carreggiata e realizzato le nuove corsie, che restano due per senso di marcia, ma più spostate verso l’esterno e più strette. Una modifica necessaria per consentire contemporaneamente la circolazione delle auto e l’avanzamento del cantiere attorno allo spartitraffico centrale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

