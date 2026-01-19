Via Autostrada al via il cantiere sulla carreggiata E a Colognola limitazioni al traffico

A partire da lunedì 19 gennaio, saranno avviate le operazioni di cantiere su via Autostrada, nel centro della carreggiata, per l’eliminazione e il rifacimento dello spartitraffico. Questi interventi rappresentano il primo passo verso la trasformazione di via Autostrada in un ampio viale alberato di accesso alla città. Sono previste limitazioni al traffico e modifiche alla viabilità per consentire i lavori in sicurezza.

VIABILITA'. Cominciano lunedì 19 gennaio le operazioni sul centro della carreggiata per l'eliminazione e il rifacimento dello spartitraffico, primo vero tassello della trasformazione di via Autostrada in un nuovo grande viale alberato di accesso alla città. La giornata di lunedì 19 gennaio sarà il vero banco di prova per capire quanto la presenza del cantiere nel mezzo della strada impatterà sul traffico. Gli operai hanno ristretto la carreggiata e realizzato le nuove corsie, che restano due per senso di marcia, ma più spostate verso l'esterno e più strette. Una modifica necessaria per consentire contemporaneamente la circolazione delle auto e l'avanzamento del cantiere attorno allo spartitraffico centrale.

VALTROMPIA - Ai piedi dell'imbocco "Nord Lumezzane" è spuntato nelle scorse ore un nuovo impalcato per il cantiere per la realizzazione del raccordo autostradale della Valtrompia. «Si tratta del cosiddetto "Ponte cantiere", spiega Giacomo Zobbio: misura ci - facebook.com facebook

