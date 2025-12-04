Crisi delle RAM | Micron chiude Crucial e si concentra sulle memorie per l’IA

Dday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nome storico legato a prodotti economici ma efficienti usati da tantissimi assemblatori fai-da-te di di PC. Micron deve fare spazio nelle sue linee di produzione per i moduli dedicati all’IA. 🔗 Leggi su Dday.it

