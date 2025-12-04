Crisi delle RAM | Micron chiude Crucial e si concentra sulle memorie per l’IA

Un nome storico legato a prodotti economici ma efficienti usati da tantissimi assemblatori fai-da-te di di PC. Micron deve fare spazio nelle sue linee di produzione per i moduli dedicati all’IA. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Crisi delle RAM: Micron chiude Crucial e si concentra sulle memorie per l’IA

Crisi delle RAM: Micron chiude Crucial e si concentra sulle memorie per l’IA - Un nome storico legato a prodotti economici ma efficienti usati da tantissimi assemblatori fai- Riporta dday.it

Addio alle memorie Crucial, niente più RAM e unità SSD per utenti consumer - Micron Technology ha deciso dopo quasi tre decenni che nel 2026 smantellerà l’attività di vendita di memorie RAM ai tradizionali consumatori (quelle commercializzate con il brand Crucial) ... Scrive macitynet.it

Crucial chiude! Micron preferisce l'IA ai consumatori - Micron chiude il marchio Crucial di RAM e SSD per consumatori per concentrarsi sulla fornitura di memorie per le aziende di intelligenza artificiale. Scrive msn.com

RAM: continua la crisi e i prezzi cambiano velocemente - Negli Stati Uniti, il settore della memoria RAM è diventato un indicatore inatteso della trasformazione in atto nel settore tecnologico. Secondo tecnoandroid.it

Crisi RAM, i negozi USA cominciano a togliere i prezzi esposti: troppa volatilità - La crisi della memoria RAM sta raggiungendo livelli surreali negli Stati Uniti, dove alcuni negozi di informatica hanno smesso di esporre i prezzi sugli scaffali. hdblog.it scrive

Framework e Cyberpower reagiscono alla crisi RAM - La crisi delle memorie travolge il mercato PC: RAM alle stelle, SSD in rincaro e i primi produttori corrono ai ripari tra stop e aumenti di prezzo. Come scrive msn.com