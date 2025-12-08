Crisi delle RAM | l’intelligenza artificiale fa volare i prezzi delle memorie alle stelle

Tra il 2020 e il 2022, il periodo del Covid e il boom delle criptovalute avevano messo in crisi il mercato delle GPU: le schede video erano introvabili a causa del rallentamento della produzione durante la pandemia, e del mining, cioè la generazione delle criptovalute, mentre le poche GPU recuperabili raggiungevano prezzi folli. Tra il 2025 e, probabilmente, il 2026 è il turno delle memorie RAM esaurite per la corsa all’intelligenza artificiale: l’ IA promette di semplificare la vita digitale, ma al tempo stesso sta creando una nuova bolla che colpisce principalmente il mercato consumer. I prezzi volano alle stelle. 🔗 Leggi su Panorama.it

