Punta il coltello alla gola della cassiera | rapina all' Alì

Rapina oggi 3 dicembre al supermercato Alì di via Tre Garofani a Padova. Attorno alle 16 un bandito solitario con il volto travisato da passamontagna ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale armato di coltello. In pochi secondi lo sconosciuto si è avvicinato alle cassiere minacciandole per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

La nuova “Fuorilista” della settimana -Mozzarella fiordilatte -Salsiccia punta di coltello -Cipollotti grigliati in agrodolce -Salsa BBQ #pizza #bbq #gourmet #picsfood Vai su Facebook

Punta il coltello alla gola della cassiera: rapina all'Alì - Oggi 3 dicembre in via Tre Garofani a Padova un malvivente ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale riuscendo ad arraffare qualche centinaio di euro. Da padovaoggi.it

Rapinatore punta coltello alla gola del cassiere, incastrato da un tatuaggio sulla mano - Ha puntato il coltello alla gola del cassiere e si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse. romatoday.it scrive

Casal Bertone, entra nel supermercato e punta coltello alla gola di un cassiere - Momenti di paura, lo scorso lunedì 3 novembre, quando un uomo armato di coltello è entrato nel supermercato Ins di via di Casal Berone, ha puntato l'arma alla gola di un cassiere per poi fuggire con l ... Riporta romatoday.it

Puntò coltello alla gola a studentessa, condannato a 6 anni - È stato condannato a sei anni, con rito abbreviato, l'uomo di 35 anni che aveva seguito una studentessa universitaria e le aveva puntato un coltello alla gola per rapinarla. Da msn.com