Punta il coltello alla gola della cassiera | rapina all' Alì

Padovaoggi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina oggi 3 dicembre al supermercato Alì di via Tre Garofani a Padova. Attorno alle 16 un bandito solitario con il volto travisato da passamontagna ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale armato di coltello. In pochi secondi lo sconosciuto si è avvicinato alle cassiere minacciandole per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

