Riconosce l' addetto alla sicurezza che lo aveva fermato e lo aggredisce | 22enne preso a pugni in faccia e rapinato
Lo ha sorpreso alle spalle, poi lo ha strattonato violentemente e lo ha preso a pugni in faccia. Tutto per rubargli il cellulare e il marsupio con dentro 250 euro ma anche per vendicarsi. L'aggressione, portata avanti da un 27enne nei confronti di un 22enne che lavora come addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
