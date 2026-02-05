Psichiatria di precisione all’ospedale Sant’Andrea di Roma terapie più tollerabili ed efficaci

La psichiatria di precisione prende piede all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Qui, i medici stanno portando avanti nuove terapie che sono più tollerabili e più efficaci, grazie a un approccio che si concentra sulle caratteristiche uniche di ogni paziente. La strategia consiste nel personalizzare i trattamenti in base a aspetti biologici, genetici e clinici, sperando di migliorare la qualità delle cure offerte.

(Adnkronos) – La medicina di precisione ha rimesso il paziente al centro sviluppando ogni trattamento sulle sue caratteristiche specifiche: biologiche, cliniche, genetiche. Una filosofia sposata dall'azienda ospedaliero universitaria Sant'Andrea di Roma e che si traduce in un percorso strutturato – su due livelli – anche per la psichiatria. "Il primo livello prevede un'analisi dettagliata delle.

