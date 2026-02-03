Scabbia in aumento | dalle cause alle terapie più efficaci

La scabbia torna a preoccupare in Italia. Negli ultimi mesi, i casi sono in aumento e le autorità sanitarie cercano di capire le cause di questa risalita. Le persone colpite lamentano prurito intenso e irritazioni cutanee, mentre i medici si affannano a trovare le terapie più efficaci per contenere il contagio. La diffusione sembra coinvolgere anche aree che fino a poco tempo fa erano considerate a basso rischio.

Le prime notizie sulla scabbia risalgono a più di duemila anni fa. Oggi questa patologia cutanea, inserita dall' Oms nel 2017 nell'elenco delle malattie tropicali trascurate, torna a destare preoccupazione. In Italia, nel 2024, si è registrato un boom, con un aumento complessivo dei casi fino al 750% rispetto ai livelli pre-Covid, in alcune regioni come Lazio ed Emilia-Romagna. Che cos'è la scabbia. Parassitosi cutanea contagiosa, la scabbia è causata da un acaro che scava cunicoli nella pelle, provocando un prurito molto intenso, soprattutto di notte. La trasmissione avviene di solito per contatto diretto o per mezzo di vestiti e lenzuola.

