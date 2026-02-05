Sony ha annunciato i risultati finanziari dei primi tre mesi del 2025, chiusi a fine dicembre. La console PlayStation 5 ha superato i 92 milioni di unità distribuite in tutto il mondo, un dato che conferma la solidità del settore videoludico per l’azienda giapponese. I numeri sono superiori alle aspettative e mostrano come Sony continui a dominare il mercato delle console.

Sony ha pubblicato i risultati finanziari relativi ai tre mesi chiusi il 31 dicembre 2025, confermando uno stato di forma particolarmente solido. PS5 ha superato quota 92,2 milioni di console distribuite a livello globale, avvicinandosi in modo costante ai numeri complessivi di PS4. Il dato è significativo anche alla luce di un prezzo medio più alto rispetto alla generazione precedente e dei recenti aumenti di listino. Parallelamente, il gruppo giapponese ha registrato risultati economici record, con una crescita decisa degli utili operativi. Il successo della piattaforma non si misura solo in hardware, ma sempre più nei servizi e nel coinvolgimento dell’utenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS5 supera i 92 milioni di console distribuite e Sony annuncia risultati da record

Un analista ha fornito dati sulle vendite della PS5 Pro negli Stati Uniti, evidenziando il suo andamento sul mercato.

Sony ha annunciato i giochi inclusi nel programma PlayStation Plus Essential di gennaio 2026, disponibili per gli utenti con console PS5 e PS4.

